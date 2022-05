Partidul Mișcarea Populara a susținut o conferința de presa la sfarșitul saptamanii trecute prin care a discutat aspecte ce țin de politica externa, care sunt efectele crizei din Ucraina in ceea ce privește scena politica din Romania, dar și principalele probleme cu care se confrunta organizația locala. La eveniment a participat Cristian Diaconescu, președintele PMP. „Am avut placerea și onoarea sa ma intalnesc cu colegi din organizațiile din județul Iași. Am facut in egala masura o vizita la Vama Sculeni. Pe aceasta cale vreau sa mulțumesc oamenilor care fie din ONG-uri, fie din inițiative personale…