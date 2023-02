Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mara, dezamagit dupa Lazio – CFR Cluj 1-0. Directorul sportiv al campioanei Romaniei avea alte așteptari de la meciul tur din play-off-ul Conference League. CFR Cluj a avut o prestație modesta pe „Olimpico” și nu a reușit sa puna in pericol poarta celor de la Lazio. Ardelenii au evoluat aproape…

- Dan Petrescu a avut un discurs sincer dupa Lazio – CFR Cluj 1-0. Campioana Romaniei nu a avut nicio ocazie de gol, desi a jucat cu un om in plus inca din minutul 15. Returul de la Cluj este peste numai o saptamana. CFR Cluj a primit gol in prelungirile primei reprize, desi se afla […] The post Dan Petrescu,…

- Claudio Lotito, seful celor de la Lazio, a atipit in tribuna la partida cu CFR Cluj. Presedintele italienilor a oferit imagini virale in minutul 83 al partidei de pe „Olimpico”. Jocul celor doua a parut sa-l fi plictisit teribil pe presedintele celor de la Lazio. Acesta a fost surprins de camere cu…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio, scor 0-1, in mana tur a play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a recunoscut superioritatea adversarilor și a dezvaluit dialogul purtat cu Maurizio Sarri (64 de ani) imediat dupa meci. Alex Barbu,…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio, scor 0-1, in mana tur a play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Cristian Bud (37 de ani), fost atacant al „feroviarilor”, a criticat lipsa de curaj a lui Dan Petrescu. Alex Barbu, reporter GSP, și Raed Krishan, fotoreporter al Gazetei, aufost prezenți pe…

- Greii din PSD au asistat, alaturi de patronul Neluțu Varga, la partida de Conference League dintre Lazio și CFR Cluj. Vasile Dancu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au fost susținatorii de lux ai feroviarilor la meciul de pe Olimpico din Roma.

- Trei lideri din PSD au fost prezenti pe Stadio Olimpico din Roma, la meciul Lazio – CFR Cluj din UEFA Conference League. Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu si Vasile Dincu au luat loc alaturi de patronul campioanei Romaniei, Ioan Varga. Ciolacu, Grindeanu si Dincu, in tribune la Roma. Vasile Dincu, fostul…

- Multi suporteri ai echipei de fotbal Lazio se plang de pretul biletelor la meciul de joi cu CFR Cluj, de pe Stadio Olimpico din Roma, din mansa intai a play-off-ului pentru optimile de finala ale Europa Conference League, scrie ziarul Corriere della Sera, citat de TuttoMercatoWeb. Fii la curent…