Caci apariția sa la linia de start, a facut ca vizierele caștilor de protecție purtate de piloții inscriși in cursa sa se abureasca brusc. Soția marelui fotbalist Gabi Popescu a fost in centrul atenției mai ales dupa ce a facut un pictorial cu un Audi R8, una din vedetele curselor auto din cadrul evenimentului Track Day Auto& Smart Driving, in care vitezomanii țarii s-au putut intrece organizat, in condiții de siguranța, fara sa puna in pericol traficul de pe șosele. Sexy pilotul Crina Abrudan a captat toate privire dupa ce s-a imbracat in cel mai sexy mod cu putința, intr-un body sumar ale…