- O persoana din Brașov a fost ucisa in propria casa in timpul unui jaf, principala suspecta este o tanara de 18 ani care se afla in prezent in custodia anchetatorilor. Aceasta ar mai fi avut o complice, scrie ziarul local din Brașov MyTex.Crima a avut loc pe 30 noiembrie, iar din primele informații din…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov au dispus, la data de 2 decembrie 2020, punerea in miscare a actiunii penale fata de o femeie, in varsta de 18 ani, sub aspectul comiterii infractiunilor de…

- Un accident a avut loc pe strada Lunga din Brașov. Din primele informații, o femeie a fost lovita de o mașina. Revenim cu detalii. The post Accident pe o strada din Brașov. O persoana a fost ranita appeared first on NewsBV .

- Inca o femeie a fost accidentata mortal, luni dupa-amiaza, de un tren in Prahova, la cateva ore de la producerea unui accident similar la Teisani, informeaza Agerpres.Potrivit datelor comunicate de autoritati, o femeie de aproximativ 60 de ani a decedat dupa ce a fost accidentata de trenul…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ”furt”. Din cercetari, a rezultat faptul ca la data de 03 octombrie a.c., in jurul orei 20,50, o femeie in varsta de 56 ani și un tanar in varsta de 17 ani, ar…

- O persoana a murit si alta a fost ranita, intr-un accident ce a avut loc, miercuri dimineata, in localitatea damboviteana Visina, dupa ce un microbuz a lovit o caruta, informeaza IPJ Dambovita, informeaza Agerpres."Din primele date, coliziune intre un microbuz si un vehicul cu tractiune animala.…