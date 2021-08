CRIMĂ la Leșu: Și-a omorât cumnata oarbă! Caz infiorator la Leșu. O femeie a fost ucisa intr-un mod brutal de cumnatul sau. Culmea, femeia era și oarba, iar oamenii nu știu sa fii avut ceva neințelegeri. O crima a oripilat comunitatea din Leșu, in aceasta dupa-masa! O femeie a fost omorata intr-un mod brutal, in propria casa. Totul s-a intamplat in jurul orei 17.00 cand, la sediul poliției, s-a prezentat un barbat care a anunțaț oamenii legii ca a omorat un om. ”S-a dus și s-a predat singur la poliție. A mers la ei și le-a spus ca și-a omorat cumnata. Imediat dupa ce a comis fapta” a explicat, pentru Bistrițeanul.ro, primarul comunei… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

