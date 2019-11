Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o romanca de 30 de ani care locuia inca din copilarie in Italia, a fost ucisa de un afacerist sicilian cu care avea o relație. Tanara i-a spus lui Antonino Borgia ca este insarcinata și ca trebuie sa-și paraseasca soția, in caz contrar va dezvalui totul despre relația…

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o tanara romanca insarcinata, a fost injunghiata in burta și apoi aruncata sa moara intr-un șanț de pe marginea unui drum din Palermo, Italia. Romanca a fost adoptata, pe cand era un bebeluș, de o familie de italieni care locuiește in provincia Palermo. Ana Maria Lacramioara…

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o tanara romanca insarcinata, a fost injunghiata in burta și apoi aruncata sa moara intr-un șanț de pe marginea unui drum din Palermo, Italia. Romanca a fost adoptata, pe cand era un bebeluș, de o familie de italieni care locuiește in provincia Palermo. Ana Maria Lacramioara…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul Anei Maria Lacramioara, romanca insarcinata ucisa in Italia. Camerele de supraveghere de la locul crimei au inregistrat și ultimele cuvinte ale tinerei. Este sfașietor ce s-a auzit!

- O crima infioratoare, comisa de o romanca in varsta de 39 de ani, șocheaza Italia. Mama a doi copii, femeia l-a ucis cu sange rece pe fostul soț, care era un avocat renumit in Peninsula. Giuseppe...

- Conform presei din peninsula, citate de observator.tv, romanca și tunisianul au inceput o relație in urma cu cațiva ani, perioada in care fata era minora. Dupa ce i-a facut un copil, tunisianul a inceput s-o țina forțat pe fata in casa, s-o bata frecvent și s-o supuna la diferite cazne. Romanca a incercat…

- O romanca de 31 de ani stabilita de mai mult timp in Italia a fost ucisa cu brutalitate de sotul ei. Crima ar fi fost una din pasiune. Barbatul a recurs la gestul extrem dupa ce tanara i-a spus ca-l...