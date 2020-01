Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii "Raportul privind mecanismul de alerta", un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat sa se poata identifica…

- In Uniunea Europeana, 3,6% dintre persoanele de 16 ani si peste au raportat in 2018 nevoi nesatisfacute in domeniul examinarii sau tratamentului medical, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cel mai ridicat procentaj de cetateni cu nevoi medicale nesatisfacute…

- Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 1,6%) si Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei in acest an cu 0,8 puncte procentuale, la 4%, mentionand ca avansul este sustinut in mare parte de consum, in timp ce previziunea pentru 2020 a fost mentinuta la 3,2%.Deficitul…

- Jumbo, cel mai mare retailer de jucarii din Grecia, a raportat un avans de 7,8% a profitului net in anul financiar ce s-a incheiat la 30 iunie 2019, datorita cresterii rapide a afacerii din Romania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in…

- Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in Romania, Bulgaria si Cipru, a raportat un profit anual net de 162,9 milioane de euro (179,27 milioane de dolari), de la 151,10 milioane de euro in precedentul an fiscal. Vanzarile au urcat cu 8,2% in trimestrul doi din 2019, depasind…

- Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie comparativ cu 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului Singapore a devansat SUA, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF) publicat miercuri, transmite AFP. Scorul general obtinut…

- La polul opus, tarile membre cu cea mai mica pondere a persoanelor angajate in serviciile postale raportata la marimea populatiei sunt Portugalia (16,5 persoane angajate in serviciile postale la 10.000 de locuitori), Grecia (16,7), Cipru (17,1), Lituania (24,4), Spania (26,8) si Romania (28,1).…