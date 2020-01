Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, vineri, ca a revizuit in sus, de la 4,1% la 4,4%, cresterea economiei romanesti din 2018, potrivit news.ro.In aprilie, INS a confirmat datele provizorii publicate in februarie, referitoare la avansul de 4,1% al Produsului Intern Brut (PIB),…

- Cel mai semnificativ declin al industriei germane din ultimul deceniu va afecta cresterea economiei cel putin pâna în 2020, deoarece cererea interna începe sa fie afectata de slabirea pietei fortei de munca, avertizeaza Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), potrivit DPA si Bloomberg,…

- Investitiile nete realizate in economia nationala in primele noua luni ale anului in curs au insumat 67,139 miliarde de lei, in crestere cu 18,6% comparativ cu perioada similara din 2018, peste jumatate din ele fiind realizate in sectorul constructiilor noi, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…

- Unitatile de procesare au colectat in luna septembrie 2019 de la exploatatiile agricole si centrele de colectare o cantitate totala de lapte de vaca de 87.975 tone, in scadere cu 0,9% (827 tone) fata de septembrie 2018, cand s-au colectat 88.802 tone de lapte, informeaza luni Institutul National…

- Comertul cu amanuntul din primele 9 luni ale acestui an a crescut cu 7,1% fața de primele 9 luni ale anului trecut, potrivit unui anunț facut miercuri de Institutul Național de Statistica. Dupa 8 luni, creșterea fusese de 7%, marcând astfel o ușoara intensificare a ritmului. Potrivit INS,…