Creșterea accesului la educație, o prioritate în comuna Podari Administrația comunei Podari acorda importanța cuvenita domeniului educației. In localitate, sunt implementate proiecte cu finanțari europene ce au ca obiective principale reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invațamant. Doua proiecte pentru consolidarea educației In prezent, in Podari sunt in derulare doua proiecte in domeniul educației, finanțate din fonduri europene. „Educația este unul dintre pilonii dezvoltarii, așa incat aceste proiecte sunt foarte benefice pentru comunitatea noastra”, transmite administratorul comunei, Aurel Gheorghița. Unul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ,,Cei care spun ca educația online, la distanța, este la fel de buna ca educația directa, aureolata de caldura umana, nu știu ce spun, nu au predat niciodata, vor sa ne amageasca ori sa ne arunce in haos”, a declarat președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, intr-un interviu acordat Agerpres. Ioan…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine acum o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, dupa ședința de la Palatul Cotroceni care a avut ca tema centrala Educația. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: S-au luat cateva decizii Pe 14 septembrie incepe noul an școlar preuniversitar Majoritatea elevilor…

- "Activitatile sportive se vor desfasura in aer liber. Este recomandarea Ministerului Sanatatii. Pentru activitatile de invatare, decizia este la nivelul unitatilor de invatamant. O lectie de muzica sau de pictura poate fi facuta si in aer liber", a declarat Monica Anisie. Citeste si: Monica…

- 600 de persoane din comuna Podari primesc sprijin in cadrul unui proiect cu fonduri europene pentru promovarea incluziunii sociale, anunța administratorul comunei, Aurel Gheorghița. Proiectul iși propune acordarea de servicii integrate (educaționale, de calificare și ocupare, de locuire, medico-sociale…

- Orașul Baia Mare s-a bucurat de-a lungul timpului, de o faima turistica și culturala, greu de imaginat in zilele noastre. In a doua jumatate a secolului al XIX-lea, orasul a capatat noi elemente de identitate culturala trecand prin importante transformari in aspectul si organizarea sa. Se formase deja,…

- "Sunt ingrozita si as vrea sa mai citesc o data dimineata, cand voi fi mai putin nervoasa. Pentru ca dupa ce am citit, mi se pare ca este un document care vrea sa bage frica in copii si sa transforme societatea in altceva decat ar trebui sa fie o societate. Sigur, sunt de acord sa luam niste masuri…

- Sesiunile de pregatire pentru BAC și Evaluarea Naționale, destinate elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a, se vor desfașura in școli cu anumite condiții. Elevii vor purta masca, li se va masura temperatura la intrarea in școala și vor fi conduși de un cadru didactic pana in clasa pe parcursul pregatirii…