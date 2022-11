Stiri pe aceeasi tema

- USR s-a opus in Parlament oricarei cresteri de taxe, dar coalitia PSD-PNL-UDMR nu este interesata de bunastarea romanilor, ci doar de buzunarele proprii si ale clientelei de partid, mai arata comunicatul de presa al formatiunii. In Comisiile de buget-finante si pentru munca, USR a depus peste 50 de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care introduce posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti, un proiect de lege initiat de liderul USR Catalin Drula care prevede modificarea art. 64 alin. (1)…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti, un proiect de lege initiat de liderul USR Catalin Drula care prevede modificarea art. 64 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, in sensul instituirii posibilitatii politiei rutiere de a dispune ridicarea vehiculelor stationate…

- Șpaga la ospatar este pe cale sa fie impozitata. Cei 10% pe care mulți romani ii lasa la masa vor ajunge direct la buget, nu doar in buzunarele celui care te-a servit la masa. Un proiect de lege aprobat de comisia de buget din Camera Deputaților prevede un impozit unic de 10% pe bacșișul lasat de clienți…

- Persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca persoanele asigurate in privința testarii pentru virusurile hepatitice B, C si/sau HIV, precum și de acces la terapiile specifice, potrivit Ordonantei Guvernului 37/2022 referitoare la reforma in domeniul sanatatii, adoptata de Camera Deputaților,…

- Senatoarea USR Anca Dragu a precizat ca masurile propuse de Ordonanta 16 au un impact negativ atat asupra bunastarii romanilor, cat si asupra veniturilor la buget, in conditiile in care actul normativ a dus la pierderea a aproape 100.000 de locuri de munca part-time, conform unui comunicat de presa…

- Alocațiile oferite elevilor cresc pana la patru ori iar Consiliile Județene au cadrul legal sa se implice in ridicarea acestui plafon, daca este cazul, se arata intr-un proiect de Ordonanța de Urgența. „A fost finalizat și se afla pe circuitul de avizare interministeriala proiectul Ordonanței de Urgența…

- DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 13 septembrie 2022, orele 1700 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr. II A/20537/13.09.2022 a Serviciului resurse umane, organizare, relația cu…