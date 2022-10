Cozonacii de Sărbători în pericol? Cozonacii de Sarbatori in pericol? Intrebarea a intervenit in unele media internaționale pe fondul scumpirii zaharului. Un element esențial pentru „fabricarea” cozonacilor. Și nu numai a lor. In Uniunea Europeana prețurile la zahar sunt de aproape trei ori mai mari decat cele inregistrate in urma cu un an, ca urmare a condițiilor meteorologice extreme și a creșterii costurilor energiei, ii forțeaza pe producatorii de dulciuri sa ia in considerare reducerea producției. Comercianții de zahar și experții din industrie au declarat ca prețurile spot pentru zaharul alb rafinat de pe continent se tranzacționeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

