Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate in perioada 27 februarie - 15 martie 2020 (inclusiv) catre sau dinspre Bologna, Florenta, Milano sau Torino. Potrivit unui comunicat al companiei, deoarece unii pasageri pot decide sa nu mai calatoreasca in aceasta perioada din cauza raspandirii COVID-19 in nordul Italiei, Blue Air ofera in mod…