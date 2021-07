Stiri pe aceeasi tema

- China a respins planul Organizației Mondiale a Sanatații de a lansa o a doua etapa de cercetare pentru a afla originea coronavirusului care a provocat pandemia. Despre acest lucru a declarat un reprezentant al Comisiei Naționale de Sanatate din Republica Populara Chineza la o conferința de presa privind…

- Autoritațile iraniene au anunțat, marți, un nou varf al cazurilor de COVID-19, la o zi dupa ce a fost instituita o saptamana de carantina in Teheran și in zonele din apropierea capitalei, potrivit AFP, citata de News.ro . In ultimele 24 de ore, in Iran au fost confirmate 27.444 de noi imbolnaviri și…

- China anunța marți cel mai mare numar de cazuri zilnice COVID-19 din ianuarie incoace. Creșterea este cauzata de cazuri aduse din Myanmarul. Bilanțul din China este cauzat de o creștere a infecțiilor „importate” in provincia Yunnan din Myanmar, scrie Reuters, informeaza Mediafax. China…

- Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea de petrol va creste anul viitor cu 3,4%, la 99,86 de milioane de barili pe zi, iar in semestrul al doilea din 2022 va atinge o medie de peste 200 de milioane de barili pe zi. ”Exista asteptari solide referitoare la cresterea economiei globale in 2022. Acestea…

- Autoritațile in sanatate anunța ca in ultimele 24 de ore in Republica Moldova au fost confirmate alte 82 cazuri noi de infectare cu Covid-19 și niciun deces. Din numarul total de cazuri, doua sunt de import: 1-Olanda, 1-Rusia.

- Moscova, capitala Federației Ruse, a raportat vineri 3.818 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar zilnic de imbolnaviri din ianuarie, dupa ce oamenii s-au intors la lucru, dupa o perioada prelungita de pauza, decisa pentru a preveni un al treilea val al pandemiei de COVID-19, informeaza The Moscow…

- Mai mult de 308 milioane de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate in China de la inceputul campaniei de imunizare, informeaza Reuters. Aproximativ 10,5 milioane de doze au fost administrate in tara pe 7 mai, aducand totalul la 308,23 de milioane, potrivit datelor transmise sambata…