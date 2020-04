Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca pana luni, 16 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul CoVid – 19 (coronavirus). Dintre cele 168 de persoane care au contractat virusul, 9 sunt declarate vindecate și au fost externate. Potrivit ultimei…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, a transmis in aceasta dimineata Grupul de Comunicare Strategica de la Bucuresti. Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iasi, 2 in Suceava,…

- De la ultima informare, au fost confirmate 10 cazuri noi, dupa cum urmeaza: 4 in Bucuresti, 2 in Ilfov si cate unul in Constanta, Teleorman, Neamt si Mures. Testele pacientului de la Neamt au fost realizate in centrul de la Iasi. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacti…

- Foarte multe business-uri vor fi afectate negativ de pandemia coronavirus – companii de transport, business-uri care fac comerț masiv cu China sau alte țari puternic afectate precum Italia, industria HoReCa, dar și construcțiile, HR sau organizatorii de evenimente și freelanceri. Exista, insa, și…

- Producatorul de vinuri Villa Vinea, din județul Mureș, a incheiat anul 2019 cu o cifra de afaceri de peste 3 milioane de lei, cu aproximativ 23% mai mult, comparativ cu anul precedent. Creșterea neta de 600.000 de lei este cea mai mare inregistrata de crama in ultimii cinci ani. Rezultatele…