- De la debutul pandemiei si pana in data de 4 mai 2020, in judetul Dambovita au fost efectuate 1019 testari, Post-ul DAMBOVIȚA: 112 cazuri de Covid-19, astazi, 4 mai. Inca un deces in randurile bolnavilor din focarul de la Racari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar antreprenor din orașul Gaești a oferit Inspectoratului Județean de Jandarmi Dambovița 25 de litri de dezinfectant pentru maini Post-ul ȘTIREA DE BINE: Un tanar antreprenor gaeștean, donație de dezinfectant pentru jandarmii dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicii dambovițeni nu dau inapoi in lupta cu virusul. In timp ce in țara, multe cadre medicale prefera sa renunțe Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: In timp ce colegi din țara dezerteaza, medicii dambovițeni strang randurile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 16 ani, din Lungulețu, internat in spital a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19. In acest moment se Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Caz confirmat și la un tanar de 16 ani, din Lungulețu. Nu se știe de unde a contacta virusul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O alta veste proasta pentru fanii serialului „Tanar și neliniștit”! Și nu neaparat aceea ca producția și-a anulat filmarile, ci ca un actor principal din distribuția serialului a fost testat pozitiv cu Covid-19. Este vorba despre Greg Rikaart (43 de ani), alias Kevin Fisher, care este și gay și are…

- Familia barbatului din Corbii Mari a declarat pentru MDI Tv ca barbatul a fost testat pentru coronavirus si este pozitiv. Post-ul DAMBOVITA Covid-19: In tacerea autoritatilor, familia barbatului din Corbii Mari striga ca acesta e pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Membrii Biroului Executiv National al PNL vor fi testati si se vor izola, dupa ce un senator a fost diagnosticat Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Presedintele PNL Dambovita va fi testat pentru coronavirus, dupa ce un coleg a fost diagnosticat pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .