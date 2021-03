Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Disney a anuntat marti o noua amanare a lansarii indelung asteptatului "Black Widow" si a multor alte filme cu supereroi Marvel, precum si a unor pelicule de animatie, reducand astfel sperantele intr-o revenire rapida a spectatorilor in cinematografele americane dupa un an de pandemie, informeaza…

- Pe fondul raspandirii noilor variante de coronavirus, Italia a emis noi recomandari pentru populatie, printre care pastrarea distantei fizice de doi metri si aplicarea carantinei si in cazul persoanelor vaccinate, daca acestea au intrat in contact cu o persoana pozitiva la SARS-CoV-2, intr-un moment…

- Un milion de doze de vaccin vor fi trimise saptamanal din 11 februarie catre mii de farmacii din toata țara, care le vor administra in mod gratuit persoanelor eligibile, anunța Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA. Vaccinul impotriva coronavirusului va fi disponibil in mai multe farmacii…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.657 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 780 vaccinuri, din care 231 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat…

- O noua serie de filme programate pentru lansarea in cinematografe in februarie, martie sau aprilie sunt amanate sau vandute serviciilor de streaming, in condițiile in care cazurile de Covid-19 raman la niveluri ridicate in SUA, relateaza Wall Street Journal, informeaza Mediafax. Executivii…

- Un numar de 3605 persoane din Alba s-au programat prin intermediul platformei pentru a se vaccina anti-COVID in perioada 18-25 ianuarie inclusiv. Cele mai multe persoane s-au inscris la centrul amenajat la Alba Iulia, in Sala de sport a Universitații “1 Decembrie 1918” – 1796 de persoane. Potrivit DSP…

- Astazi sosesc in Romania peste 140.000 de doze de vaccin anti-COVID, pe aeroporturile de la Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca, de unde vor fi transportate la centrele de stocare."Din informatiile furnizate de firma producatoare, 140.400 de doze de vaccin de la ... The post A doua transa de vaccinuri…