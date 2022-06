Covid-19: Din luna august, este posibil un nou vaccin, care face față noilor mutații ale coronavirusului Un nou vaccin contra Covid-19, bivalent, capabil sa faca fața variantelor Omicron a trecut de primele teste cu rezultate promițatoare, fiind posibil sa fie comercializat in cursul lunii august. Crește numarul specialiștilor care susțin ca actualele vaccinuri contra Covid-19 și-au pierdut din eficacitatea demonstrata fața de sușa inițiala din Wuhan și nu mai fac fața variantelor in special subvariantelor Omicron. Totuși, aceste vaccinuri inca iși dovedesc utilitatea contra formelor grave de boala și a deceselor. Așadar este momentul actualizarii acestor vaccinuri și laboratorul Moderna a anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

