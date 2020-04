Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a efectuat, sambata dupa-amiaza, un control de rutina in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fata locului, a modului in care sunt respectate noile masuri dispuse prin Ordonanta Militara nr. 7, informeaza Grupul de Comunicare Strategica…

- Este ireal cum comunica autoritațile pe timp de criza! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi, 2 aprilie, ca judetul Caras-Severin a inregistrat 13 cazuri de pacienti depistati pozitiv cu noul coronavirus. Acest numar e contrazis insa de alta statistica a GCS, care arata ca in Caras-Severin…

- Bilanțul negru al deceselor de COVID-19 in Romania a ajuns la 65 Foto: Ministerul Afacerilor Interne Bilanțul negru al deceselor de COVID-19 în România a ajuns la 65, dupa ce au fost raportate înca 13 decese a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Cei 13 au…

- In cursul acestei seri au fost raportate inca trei decese, ale unor pacienți testați pozitiv la infecția cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași, sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de…

- In aceasta dimineața, luni, a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Persoanele…

- Ministerul Afacerilor Interne prezinta modelul declaratiei care trebuie completata la intrarea in Romania, precizand ca furnizarea de date eronate poate duce la pedepse cu inchisoarea. Cei care completeaa declaratia trebuie sa precizeze cat timp raman an Romania, sa prezinte datele personale…