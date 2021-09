Un volum dedicat fostului ambasador al Romaniei in Republica Cuba, Dumitru Preda, cu prilejul implinirii varstei de 70 de ani, a aparut recent la Editura "Eurocarpatica" a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfantu Gheorghe, in cadrul colectiei "Profesionistii nostri".



Directorul stiintific al Centrului, dr. Ioan Lacatusu, a declarat ca volumul se doreste a fi un dar si, in acelasi timp, un omagiu adus istoricului si diplomatului Dumitru Preda si va fi lansat in cadrul celei de-a 27-a editii a Sesiunii Nationale de Comunicari Stiintifice "Romanii din Sud-Estul Transilvaniei.…