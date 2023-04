Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe, reunit joi in sedinta ordinara, a decis ca titlul Pro Urbe, cea mai inalta distinctie instituita de autoritatile municipale, sa fie acordat in acest an fostului profesor si jurnalist Peter Sandor, conform Agerpres.Nascut in anul 1941 in localitatea Mungeni din judetul…

- Traditionala "Sarbatoare a oualor rosii de Paste", ajunsa la editia cu numarul 28, va fi organizata anul acesta in orasul Intorsura Buzaului si va cuprinde, printre altele, un concurs si o expozitie de oua incondeiate, precum si un spectacol cultural-artistic. Invitata speciala a evenimentului este…

- De joi, pe lista personalitaților care dețin titlul de Doctor Honoris Causa se numara și prof.univ.dr.ing. Ioan Vida-Simiti, de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Senatul Universitații Politehnica Timisoara (UPT) a acordat, in cadrul unei ședințe festive, titlul academic profesorului clujean,…

- Doi politisti de la sectia rurala Feldioara – unul care a asistat o femeie sa nasca in absenta cadrelor medicale si altul care a impiedicat o sinucidere – s-au numarat, azi, printre premiații Pro Urbe decernate, anul acesta, de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Brasov. Este vorba de agentul…

- Imnul Romaniei a rasunat din nou in Sala Polivalenta, de aceasta data pentru Amina Roxana Capezan care s-a impus in finala categoriei 65kg ???? Urmeaza inca doua zile cu șanse la medalii pentru delegația noastra! Hai Romania! Bafta sa fie cu voi Source

- Guvernul Ungariei multiplica suma sprijinului educational acordat pentru maghiarii de peste granite si sprijina lansarea programului de autobuze scolare al Uniunii "Rakoczi" in localitatile cu etnospora ale Transilvaniei, a anuntat Miklos Panyi, secretar de stat responsabil pentru strategii in cadrul…

- In valoare de 1.000 de lei, sprijinul este acordat prin intermediul Direcției de Asistența Sociala. Din anul 2019 și pana in prezent, un numar de 1852 de familii din municipiu au fost declarate eligibile pentru plata sprijinului financiar acordat sub forma de tichete pe suport electronic Termenul de…

- Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I. L. Caragiale” București a acordat titlul de Doctor Honoris Causa lui Matei Visniec, dramaturg, poet, romancier, jurnalist si personalitate culturala recunoscuta la nivel international. Evenimentul a avut loc luni, 30 ianuarie, la Sala „Ileana…