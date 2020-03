Stiri pe aceeasi tema

- PSD a decis sa depuna un proiect de lege prin care sa se prevada suspendarea, la cerere, a ratelor bancare pentru firme și populație, pana la sfarsitul anului, in contextul crizei epidemiei de coronavirus.Parlamentarii Partidului Social Democrat vor depune, joi, in Parlament un proiect de lege care…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) si Confederatia Nationala a Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM) solicita autoritatilor spijinirea sectorului economic privat prin masuri care vizeaza reducerea TVA la 5% la serviciile de transport, cresterea…

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a spus Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR. Acesta nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta facilitate, spunand in schimb…

- PSD propune un plan de masuri sociale și economice pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus. Printre acestea se numara suplimentarea bugetului Ministerului Sanatații, scutiri la plata unor...

- Proiectul de modificare a Legii 132/2017 afecteaza interesele transportatorilor deoarece promoveaza un sistem de co-plata in care asiguratorul sa plateasca o parte din despagubire, iar diferența sa fie suportata de persoanele prejudiciate, se menționeaza intr-un comunicat emis, miercuri, de COTAR.„Propunerile…