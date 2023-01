Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Pele, Kely Nascimento, a postat, miercuri seara, pe Instagram, inca o fotografie facuta in spitalul Albert Einstein, in care este internat starul brazilian. In fotografie apar zambind Kely, sora ei Flavia si doi dintre nepotii lui Pele, Gabriel Arantes si Octavio Felinto Neto. "Aceste momente…

- Claudia Patrașcanu a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre acțiunile lui Gabi Badalau de dupa pronunțarea divorțului și a deciziei privind domiciliul copiilor lor. Artista susține ca afaceristul a „terorizat-o” și astazi cu zeci de mesaje in care a criticat-o pentru ca a plecat de acasa…

- Deși divorțul a fost pronunțat, iar instanța a decis ca cei mici sa ramana la domiciliul mamei, la Claudia Patrașcanu, situația nu s-a incheiat in ceea ce privește scandalul dintre cantareața și Gabi Badalau. Artista face acuzații dure la adresa fostului ei partener de viața și susține ca a pus oameni…

- Surferul american Tyler Warren a fost surprins langa un mare rechin alb, intr-o imagine incredibila, captata de Jordan Anast, fotograf al clubului de surf San Onofre din San Diego, California, scrie Independent . Fotograful Jordan Anast a marturisit ca a reușit sa obțina șase imagini cu marele rechin…

- Anca Badiu, una dintre prietenele și fosta colega din trupa Class, a facut primele declarații dupa divorțul Mihaelei Cernea de Costin Craioveanu. Mihaela Cernea și Costin Craioveanu, cunoscut drept pictorul vedetelor, au divorțat recent. Cei doi au pus punct unui mariaj de aproape doua decenii. „Nu…

- La inceputul anului și-au cerut divorț. Dupa ce au trait una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc, Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au ales sa o ia pe drumuri separate. Dupa ce au decis sa depuna actele de divorț, dar și dupa ce acesta s-a confirmat, s-a aflat adevaratul…

- Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au semnat actele de divorț, noteaza Fanatik . Dupa o casatorie de 18 ani, cei doi s-au separat legal. Pentru aceeași sursa, pictorul Vlad Craioveanu a dezvaluit ce se va intampla cu copiii lor, cu Leon, in varsta de 17 ani, și Leia, in varsta de 14 ani. Cantareața…

- Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au fost casatoriți timp de 18 ani și au doi copii, pe Leon, in varsta de 17 ani, și pe Leia, in varsta de 14 ani. Cantareața a anunțat in luna martie a acestui an ca a depus actele de divorț la Judecatoria Sectorului 5 din București. Mai mult, Mihaela introdusese…