- Persoanele care vin in Spania din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat au obligatia de a prezenta un test cu rezultat negativ pentru SARS-CoV-2, in cazul in care intra in aceasta tara pe cale aeriana sau maritima, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, masura…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza sambata ca obligativitatea prezentarii unui test molecular PCR cu rezultat negativ la infectia cu noul coronavirus, incepand cu 23 de noiembrie, se aplica persoanelor care sosesc din zone cu state cu risc epidemiologic ridicat si care vin in Spania pe cale aeriana…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Spania introduce, din 23 noiembrie, obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavirus la intrarea in tara. De asemenea, cei care calatoresc in Spania trebuie sa completeze, anterior efectuarii calatoriei, un formular privind starea de sanatate. Persoanele…

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- Infectarea pe cale aeriana este principala modalitatea de transmitere a SARS-CoV-2, arata un raport recent al Consiliului Superior pentru Cercetari Stiintifice din Spania. Acesta este motivul pentru care folosirea mastii a devenit obligatorie peste tot in lume si se afla la baza restrictiilor pentru…

- Cehia a anuntat astazi ca va reduce de la 14 zile la 10 zile carantina obligatorie pentru persoanele suspectate de infectare cu COVID-19. Persoanele testate pozitiv la noul coronavirus pot iesi din carantina dupa 10 zile. Acestea nu trebuie sa faca dovada unui test negativ, conform noilor reguli. Conditia…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca in total 16 romani care lucreaza la o ferma din localitatea Madrigal de las Altas Torres, provincia Avila, Spania, au fost depistati cu noul coronavirus. Aestia sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti. MAE precizeaza ca anterior acestei decizii, persoanele provenind…