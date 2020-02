Presedintele regiunii Lombardia, epicentrul epidemiei de coronavirus din Italia, s-a plasat singur in carantina dupa ce unul dintre asistentii sai a fost diagnosticat cu boala, informeaza Reuters. Attilio Fontana, care a sustinut numeroase conferinte de presa in ultimele saptamani pentru a da detalii despre modalitatea in care regiunea pe care o administreaza face fata epidemiei de coronavirus, a anuntat vestea pe Facebook in seara de miercuri si s-a filmat punandu-si o masca faciala de protectie. "Pana in momentul de fata nu am niciun fel de infectie asa ca pot munci in continuare... dar timp…