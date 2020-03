World Athletics (WA), federatia internationala de atletism, a anuntat luni amanarea cu un an a Mondialelor programate pentru luna august 2021 la Oregon (SUA), in contextul in care s-a confirmat organizarea JO de la Tokyo 2020 in perioada 23 iulie - 8 august a anului urmator. ''In contextul pandemiei de coronavirus, World Athletics sustine reprogramarea JO 2020 de la Tokyo in perioada 23 iulie - 8 august 2021, desi acest lucru inseamna si amanarea cu un an a Mondialelor de atletism de la Oregon, prevazute initial pentru 6 - 15 august 2021. Trebuie sa fim flexibili si sa ajungem la un compromis,…