Coronavirus: Un prim caz confirmat la Moscova Autoritațile ruse au confirmat luni un prim caz de coronavirus la Moscova, un barbat care a venit din Italia, scrie AFP.



Singurele cazuri confirmate pâna în prezent în Rusia sunt doi cetațeni chinezi, declarați de atunci vindecați, și trei ruși contaminați pe nava de croaziera Diamond Princess și repatriați, dar nu în capitala.



Potrivit centrului operațional de lupta împotriva coronavirusului, "tânarul barbat" a revenit din Italia în 23 februarie și se simțea deja bolnav.



Acesta s-a prezentat la autoritațile medicale în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

