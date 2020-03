Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava (6%) si noua asistenti medicali (2%) au fost confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus, toti fiind internati la izolare in sectia extinsa de Boli Infectioase, potrivit unui comunicat de presa al SJU. Sursa citata precizeaza…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Deva preia primii pacientii suspecti de infectare cu coronavirus, fiind internati cei cu simptome, pana la comunicarea rezultatelor testarii. In prezent, la Sectia de Boli Infectioase sunt internati opt pacienti suspecti de infectie cu Covid-19.

- Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a pregatit o sala de operație doar pentru eventuali pacienți diagnosticați cu coronavirus care ar avea nevoie de intervenții chirurgicale de urgența. Managerul Vasile Rimbu a declarat, luni, ca a fost stabilit un circuit separat pentru ...

- Managerul Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, Vasile Rimbu, le recomanda persoanelor izolate la secția Boli infecțioase a unitații medicale, cu suspiciune de infectare cu coronavirus, sa dea dovada de rabdare și sa coopereze cu personalul medical pana primesc ...

- Ziarul Unirea DSP Alba: 5 pacienți diagnosticați cu CORONAVIRUS sunt internați, 22 persoane in carantina și 12.619 de persoane auto-izolate la domiciliu, la nivel național Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este al unui barbat in varsta de 51 de ani din județul…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…