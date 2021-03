Fostul presedinte american Donald Trump si sotia sa Melania Trump au primit prima doza de vaccin impotriva COVID-19 in ianuarie, inainte de 20, cand au plecat de la Casa Alba, a indicat luni un consilier al lui Trump, citat de dpa. A doua doza le-a fost administrata celor doi cand erau deja simpli cetateni in Florida, a mai spus acesta, fara a preciza daca sotii Trump au fost vaccinati cu serul de la Pfizer sau cel de la Moderna. Nu este clar nici de ce Trump si sotia sa au tinut secret atata timp faptul ca s-au vaccinat si nici de ce fostul sef de stat nu a mentionat acest lucru in mult-asteptatul…