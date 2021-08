Mr. Lordi, solistul trupei hard-rock finlandeze Lordi, a purtat celebrul sau costum de scena - cel al unui monstru - in timp ce a fost vaccinat impotriva maladiei COVID-19, informeaza DPA.



Solistul trupei Lordi, care a castigat editia din 2006 a concursului Eurovision cu piesa "Hard Rock Hallelujah", a primit cea de-a doua doza a unui vaccin anti-COVID-19, duminica, in Rovaniemi, un oras din nordul Finlandei.



"Mi-au pus un ac mare in brat si tocmai de aceea am venit aici", a spus Mr. Lordi, al carui nume real este Tomi Petteri Putaansuu, citat de postul radiofonic Yle.

…