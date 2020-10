Stiri pe aceeasi tema

- Jill Biden, sotia sa, "si cu mine ne gandim la presedintele Trump si la Prima Doamna Melania Trump (carora le dorim) o recuperare rapida", a scris fostul vicepresedinte democrat, in varsta de 77 de ani. Sotii Trump si sotii Biden s-au intalnit la Cleveland, in Ohio, marti seara, in sala primei dezbateri…

- Vicepresedintele Statelor Unite Mike Pence a fost testat, vineri, negativ pentru COVID-19, la cateva ore dupa ce ce presedintele Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv, a anuntat Casa Alba, relateaza BFMTV.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis, vineri, lui Donald Trump un mesaj in care ii ureaza recuperare "completa si rapida", dupa ce liderul american a anuntat ca a fost depistat pozitiv cu COVID-19, informeaza Agerpres."Cele mai bune urari presedintelui Donald Trump si Melaniei Trump pentru…

- Presedintele american, Donald Trump anunțase ji ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citata de agerpres. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare…

- Presedintele SUA a anuntat, joi seara, ca intra in carantina impreuna cu sotia Melania dupa ce au fost testați pozitiv la noul coronavirus, potrivit BBC . Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!—…