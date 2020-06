Coronavirus: Japonia îşi redeschide destinaţiile turistice cu măsuri restrictive pentru evitarea unor noi focare de COVID-19 In Japonia au inceput sa se redeschida principalele atractii turistice, cu aplicarea insa a unor masuri severe pentru a evita o crestere necontrolata a cazurilor de COVID-19, precum limitarea adunarilor publice, o masura prevazuta marti si in cazul vizitelor in gradinile Palatului imperial din Tokyo, relateaza EFE. Gradinile imperiale si-au redeschis portile pentru vizitatori marti, dupa ce au fost inchise timp de doua luni in contextul pandemiei de coronavirus. Deocamdata, accesul in gradini va fi limitat la 100 de persoane pe zi, care vor fi nevoite sa poarte masti sanitare si carora le va fi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Las Vegas, Carolyn Goodman, militeaza pentru redeschiderea cazinourilor și a celorlalte intreprinderi din oraș, in plina pandemie de coronavirus, noteaza Business Insider.Conform lui Carolyn Goodman, toate cazinourile din oraș care ar dori sa se redeschida sa o poata face, iar in eventualitatea…

- In ambele state se remarca o stabilizare a infectarilor la 24 de ore, dar autoritatile nu renunta la restrictii. Italia a prelungit deja starea de urgenta, iar regiunea Lombardia a introdus obligativitatea purtarii mastilor in public. In schimb, Franta si Marea Britanie sunt pe panta ascendenta a raspandirii…

- Extinderea cazurilor de infecție cu noul Coronavirus a transformat orașul Țandarei intr-un adevarat focar. In cursul dimineții de joi, 2 aprilie 2020, prefectul județului, Tonița Manea, a declarat public la posturile naționale de televiziune faptul ca ia in calcul carantinarea intregului oraș. Conform…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au primit, ieri, torta olimpica in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Atena, relateaza Reuters.Evenimentul de la stadionul Panathenaic s-a desfasurat fara spectatori, din cauza pandemiei Covid-19. Torta a fost primita in numele organizatorilor japonezi…

- La nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID - 19 (coronavirus). 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID - 19 (coronavirus) prezinta o stare generala buna, cu exceptia barbatului internat la…

- In urma intrunirii in ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al orașului Patarlagele, județul Buzau, s-a aprobat Planul privind unele masuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS – COVID 19: • Evitarea zonelor aglomerate unde sunt expuse la contact direct și/sau interacțiune cu…

- MASURI… Parohiile si manastirile din judetul Vaslui se alatura institutilor publice care trebuie sa implementeze o serie de masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus. Potrivit unui document transmis ieri de Cancelaria Sfantului Sinod, la intrarea in fiecare lacas de cult trebuie sa fie afisate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca unitatile de alimentatie publica vor trebui sa dezinfecteze carucioarele si sa ia masuri pentru evitarea aglomerarii potrivit Agerpres. "Se aproba instituirea obligatiei pentru unitatile de alimentatie publica, de exemplu hypermarket,…