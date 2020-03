Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Chivu (39 de ani) a așteptat 5 ore sa intre intr-un supermarket din Milano, in cea mai grea zi traita de Italia in lupta impotriva coronavirusului. In ultimele 24 de ore, 793 de italieni și-au pierdut viața. Bilanțul tragic cauzat de coronavirus a ajuns la 4.825 de morți. Cristi Chivu, antrenor…

- Cristi Chivu și soția lui, alaturi de fetele lor, locuiesc in Italia, in „inima” focarului de coronavirus. Aceștia sunt in carantina și nu ies la supermarket, decat cu acordul autoritaților. Cristi Chivu ii indeamna pe romani sa stea acasa și sa ia in serios situația in care se afla.”Da-l naibii de…

- Cristi Chivu urmareste cu atentie si evenimentele din Romania si s-a aratat intristat de faptul ca unii compatrioti nu respecta autoizolarea. Adelina Chivu, izolata la Milano. Sotia lui Cristi Chivu, marturisiri din infern. "Medicii hotarasc cine traieste si cine moare!" "E singura…

- Cristi Chivu, stabilit in Milano, a avut un mesaj dur pentru toata lumea, in plina pandemie de coronavirus. Din Lombardia, cea mai afectata zona de COVID-19 din Italia, fostul internațional a avut o izbucnire nervoasa și le-a transmis oamenilor un mesaj categoric. „Pot sa spun ceva in direct? Da-l…

- Un aradean sosit in țara din Italia sta in carantina, in mașina, de la ora 05:00, in fața centrului de specialitate, informeaza aradon.ro. Motivul? Autoritațile au vrut sa-l puna in camera impreuna cu alte patru persoane venite din Peninsula, iar barbatul a refuzat acest lucru. „Au vrut sa ne bage cate…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus in Italia a crescut ieri la 29 de morți și 1049 de persoane infectate. Potrivit Protecției Civile italiene, numarul total al cazurilor de coronavirus, care include bolnavi, decedați și vindecați, este de 1128, arata La Stampa. Dintre aceștia, sunt 29 de morți și 1049…

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…

- Autoritatile turce au arestat 100 de persoane - inclusiv zeci de straini - suspectate ca fac parte din gruparea Statul Islamic (SI), in cadrul unor operatiuni inainte de Revelion, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, relateaza AFP. Peste 40 de irakieni, aproximativ 20 de sirieni si…