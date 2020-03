CORONAVIRUS ÎN SPANIA: 394 de decese în 24 de ore, o creştere de 30% Numarul cazurilor de imbolnavire confirmate a crescut cu 3.646 de sambata si pana duminica, ajungand la 28.572, in contextul in care Spania, a doua cea mai afectata tara din Europa, si-a sporit capacitatile de testare.



Un numar de 2.575 de pacienti au fost declarati vindecati, insa 1.785 de persoane sunt la terapie intensiva. Povestea tragica a unei familii distruse de coronavirus: "Mi-am pierdut ambii parinti in 15 zile" Povestea tragica a unei familii distruse de coronavirus: "Mi-am pierdutin 15 zile" "Mi-am pierdut mama si tatal in 15 zile", povesteste in lacrimi o femeie de 50 de ani, in fata spitalului de urgenta Txagorritxu din Spania. Refuza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

