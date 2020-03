Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate...

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- Un al doilea caz de infectare cu COVID-19 a fost confirmat in Prahova. Potrivit surselor Ph-online.ro, este vorba despre mama primului pacient infectat, tanarul de 26 de ani intors din Italia, aflat in carantina la centrul din Busteni. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pana…

- Epidemia de coronavirus se extinde in Italia, care a raportat 3.233 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. 349 de persoane au murit din cauza COVID-19 in acest interval. In total, 27.980 de persoane au fost infectate in Italia cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cauzate de COVID-19 se ridica la 2.158.…

- Luni, statisticile indicau ca s-au inregistrat cel putin 77.150 de cazuri confirmate in China, iar la nivel global sunt 79.356 de cazuri, bilantul deceselor fiind de 2.619 de persoane, 27 fiind in afara Chinei, o crestere majora fata de saptamana trecuta, cand erau 5 decese in afara Chinei, majoritatea…

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…