- Nicio persoana cu exceptia personalului propriu nu mai are voie sa intre in fabrica Ferrari de la Maranello, din regiunea Emilia-Romagna, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, noteaza news.ro.De asemenea, muzeele Ferrari de la Maranello si Modena au fost inchise. Furnizorii,…

- Napoli și Barcelona se intalnesc astazi, de la ora 22:00, in turul optimilor de finala din UEFA Champions League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Dorin Parvulescu, un roman din Italia a vorbit despre situația din Italia. El locuiește chiar in zona Padova unde au fost inregistrate cazuri de coronavirus. Romanul marturisește ca prefera sa ramana in Italia pentru ca se simte mai protejat de autoritați decat in Romania."In decurs de 2 zile toata…

- Marele Premiu de Formula 1 al Vietnamului, organizat in premiera, va avea loc conform planificarii pe data de 5 aprilie la Hanoi, in ciuda epidemiei de coronavirus din China, au anuntat, marti, organizatorii cursei, citati de AFP. "Cursa va avea loc asa cum a fost stabilit. Noi urmarim cu atentie…

- Aproximativ 6.000 de oameni sunt blocați pe o nava de croaziera italiana pentru testarea a doi pasageri chinezi suspecți de infectare cu coronavirus, a anunțat un purtator de cuvânt al companiei Costa Crociere, citat de Reuters. Cuplul a sosit în Italia pe 25 ianuarie, zi în…

- Sanctiunea AMA/WADA include si interdictia organizarii de evenimente sportive majore de catre Rusia, in urmatorii patru ani. Federatia Internationala de Automobilism, cea care supervizeaza Campionatul Mondial de Formula 1, este recunoscuta de Comitetul International Olimpic si clasificata de AMA ca…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), câstigator al titlului mondial, va porni de pe prima pozitie a grilei în Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Pentru Hamilton este al cincilea pole position din acest sezon si al 88-lea…