- Premierul Shinzo Abe a declarat intrarea in stare de urgența a Japoniei pentru a impiedica raspandirea COVID-19. Masura va fi valabila pana pe 6 mai și va fi aplicata in capitala Tokyo și in șase prefecturi, potrivit CNN . Starea de urgența din Japonia va afecta 44% din populație. ”Cel mai important…

- Premierul nipon Shinzo Abe este presat sa declare stare de urgenta in Japonia pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, dupa ce numarul persoanelor contaminate a crescut la Tokyo si...

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa. Guvernul nipon ia in considerare sa instituie starea de urgenta pe o durata de…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, trebuie sa includa o referinta despre virus in ceremonia de deschidere a evenimentului polisportiv, a declarat, luni, producatorul Marco Balich, citat de Reuters. Balich, un italian care are o mare experienta…

- Criza noului coronavirus pune pe jar autaritațile din intreaga lume. Japonia, una dintre țarile direct afectate de cazuri de coronavirus, adopta un pachet „de urgența”, prin care guvernul poate rechiziționa orice cladire ca sa o transforme in spital, anunța Agerpres.Guvernul japonez a aprobat marti…

- UPDATE, 20.02.2020 – Doi pacienti infectati cu noul coronavirus, o femeie si un barbat octogenari de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, au murit, au anuntat joi autoritatile si media, citate de AFP si Reuters. ”Barbatul este un locuitor din prefectura Kanagawa”,…

- Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess, la bordul caruia au fost identificate mai multe persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19, au inceput sa debarce miercuri. Debarcarea pasagerilor de pe nava de croaziera pe care se afla și 17 romani, vine dupa o perioada de carantina de doua…