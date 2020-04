Organizatorii Festivalului International de Film de la Locarno, principalul eveniment cinematografic din Elvetia, au anuntat miercuri ca editia de anul acesta va fi anulata in contextul masurilor adoptate pentru a preveni raspandirea pandemiei de COVID-19, relateaza EFE.



Dupa ce guvernul elvetian a anuntat ca evenimentele la care participa peste o mie de persoane nu vor putea fi organizate pana cel putin in data de 31 august, organizatorii Festivalului de la Locarno, care se desfasoara in mod traditional in aceasta luna estivala, au decis anularea celei de-a 73-a editii a evenimentului.

…