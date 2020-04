Stiri pe aceeasi tema

- Primarul New York-ului, Bill de Blasio, le-a cerut joi locuitorilor metropolei americane sa isi acopere nasul si gura atunci cand ies pe strada, o premiera in orasul cel mai afectat de coronavirus din SUA, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. ''Poate fi vorba de o esarfa, de ceva facut in casa,…

- Primarul din New York City, Bill de Blasio, a declarat joi ca, potrivit estimarilor preliminare, cel putin o jumatate de milion de new-yorkezi si-au pierdut sau isi vor pierde locurile de munca din cauza pandemiei de coronavirus, care a obligat autoritatile sa impuna oprirea activitatilor economice…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Numarul oficial al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut la 658 - dintre care 410 la Moscova -, potrivit unui bilant oficial, publicat miercuri, la o zi dupa declaratii alarmiste ale primarului capitalei ruse Serghei Sobianian in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza…

- Primarul orasului New York, epicentrul epidemiei de coronavirus din Statele Unite, Bill de Blasio, a descris, duminica, epidemia drept cea mai mare criza de la Marea Criza Economica si a solicitat ca armata americana sa se mobilizeze pentru a evita ca sistemul de asistenta medicala sa fie depasit de…

- Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat joi stare de urgenta pentru a combate epidemia de coronavirus, ceea ce-i permite sa utilizeze noi prerogative in timp ce numarul de cazuri de infectare confirmate a crescut la 95 in oras, relateaza Reuters."Ultimele 24 de ore au fost foarte,…

- Hong Kongul interzice accesul in oras al locuitorilor din provincia chineza Hubei, unde a aparut noul coronavirus respirator, China incercand sa previna raspandirea rapida a imbolnavirilor, transmite Reuters.