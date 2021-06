Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa recunoasca faptul ca tarile din Balcani care vor sa adere isi pierd increderea in strategia prelungita de acces a Bruxellesului, inrautatita de esecul sau initial in a livra vaccinuri impotriva COVID-19, releva un document intern al UE consultat de Reuters. …

- În noul raport anual privind starea democrației în lume, Freedom House claseaza statele din Balcanii de Veste în categoria statelor cu "regim hibrid" și în state cu regim democratic semi-consolidat, însa în majoritatea statelor balcanice se înregistreaza…

- Uniunea Europeana "nu este absolut deloc favorabila" redesenarii frontierelor in Balcanii de Vest, a declarat luni un purtator de cuvant al executivului comunitar, referitor la o nota diplomatica neoficiala care propunea destramarea Bosniei si unirea Kosovo cu Albania, relateaza Reuters. Documentul,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 23.511 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.542 in Italia, 16.773 in Spania, 195 in Marea Britanie, 127 in Franța, 3.124 in Germania,…

