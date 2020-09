Coronavirus: Austria impune noi restricţii pentru a evita o nouă izolare Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat joi inasprirea restrictiilor menite sa previna raspandirea COVID-19, cu scopul de a evita o noua izolare, relateaza agentiile Reuters si EFE. ''Am spus la inceputul saptamanii trecute ca suntem la inceputul celui de-al doilea val si, daca privim evolutia din ultimele zile si saptamani, avem o crestere exponentiala a noilor cazuri. Am vazut numarul cazurilor dublandu-se in ultimele doua saptamani'', a remarcat la o conferinta de presa seful guvernului austriac. Prin urmare, el a cerut populatiei sa-si reduca si mai mult contactele sociale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

