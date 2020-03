Coronavirus a ucis mii de oameni în Italia. Imagini şocante cu sicrie într-o biserică din Bergamo Cotidianul italian Il Messagero a facut publice imaginile terifiante in care pot fi vazute zeci de sicrie aliniate intr-o biserica din orasul Bergamo. Lacasul de cult este, insa, gol. CORONAVIRUS. 345 de noi decese in Italia in ultimele 24 de ore. Bilantul a crescut la 2.503 morti CORONAVIRUS. 345 de noi decese in Italia in ultimele 24 de ore.a crescut la 2.503 morti Numarul persoanelor decedate in Italia din cauza noului coronavirusul a ajuns marti la 2.503, potrivit ultimului bilant comunicat de autoritatile italiene. Numarul persoanelor infectate in Italia, principalul focar al epidemiei in Europa, a ajuns la aproape 27.980. CORONAVIRUS, numarul mortilor a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Europa. A fost inca o zi de recorduri negative, cu sute de morți și mii de noi cazuri de infectare. Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506.

- Italia este tara cea mai afectata de coronavirus în aceasta perioada, iar numarul persoanelor a depasit 1.200 de oameni, în timp ce alti 1.328 de oameni sunt în stare grava si critica. Medicii din întreaga peninsula lucreaza la foc automat, în conditii severe, iar într-unul…

- Raspandirea coronavirusului pare de neoprit și in Europa. In Italia, numarul de cazuri a crescut intr-o singura zi cu 50% si cinci pacienti au murit. In zona rosie, restrictiile impuse sunt tot mai aspre, iar 18 oameni au fost arestati dupa ce au incercat sa fuga din carantina. Peste Ocean, autoritatile…

