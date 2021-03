Cornel Ilie, declarații emoționante despre tatăl lui: „M-a încurajat foarte mult” Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, solistul Trupei VUNK, Cornel Ilie (44 de ani), a vorbit despre tatal lui care s-a stins din viața in urma cu ceva timp. Artistul ii duce dorul, dar este impacat știind ca tatal lui este bine și liniștit acum. Cornel Ilie, declarații emoționante despre tatal lui: „M-a incurajat foarte mult” „Pana la urma, tristețea asta și durerea asta care ne raman noua, celor care inca suntem in viața, este un sentiment egoist, cred. (…) Daca lor le este mai bine, incheind un capitol aici pe Pamant, eu sunt bine. Am avut norocul sa am o copilarie foarte frumoasa. Și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

