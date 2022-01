Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Suceava a transmis ca in cursul zilei de marți, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, la intersecția cu strada Nicolae Iorga, un localnic de 54 de ani a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe drumul cu prioritate de un barbat de 35…

- Masurile de relaxare pentru perioada sarbatorilor au intrat in vigoare. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor de circulație, renunțarea șl masca in spațiile publice deschise neaglomerate și accesul la mall pe baza de test negativ. Noile masuri anunțate de autoritați se aplica de azi, joi,…

- Ne amintim cu toții de cunoscuta trupa A.S.I.A, insa va intrebați oare ce mai fac fetele care in urma cu mulți ani aveau hituri dupa hituri?! Va spunem noi: incalca regulile de circulație. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Alina Crișan la o cafenea, dar nu inainte a-și lasa mașina intr-un loc nepermis.

- Dupa victoria, 3-2, de la Craiova, Gigi Becali s-a declarat extrem de mulțumit de modul in care a aratat FCSB, deși mingea a stat mai mult la adversar, lucru pe care patronul roș-albaștrilor i l-a imputat cel mai tare lui Edi Iordanescu atunci cand a dorit sa-l indeparteze de la echipa. „Sunt foarte…

- Augustin Oancea este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afacere din țara noastra. Cu toții știm ca nu se uita la bani cand vine vorba de placerile sale. Acesta și-a achiziționat un bolid de nici mai mult, nici mai puțin de 150.000 de euro. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in cele mai rare ipostaze.…

- Neti Sandu, in varsta de 63 de ani, a starnit multe controverse cu parul ei negru ca abanosul și perfect lucios. Mulți au crezut ca poarta peruca, iar cunoscuta astroloaga a ajuns chiar sa fie trasa de par pe strada. Cu ocazia zilei sale de naștere, Neti Sandu a fost invitata vineri in emisiunea „La…

- Un sofer din Suceava a avut parte de o surpriza neplacuta, dupa ce si-a lasat masina parcata un pic stramb pe strada Universitatii. Acesta si-a gasit masina complet infasurata in folie de plastic, dupa ce si-a lasat-o parcata usor stramb pe strada Universitatii din Suceava. Se pare ca cineva s-a gandit…

- Chiar daca de trei ani sunt parinți și sunt mai mereu in preajma fetiței lor, Sorin Brotnei și soția sa, Ramona, iși fac timp și pentru ei. Deși vedetele obișnuiesc sa iasa in restaurante de fițe, cei doi au ales sa-și ia pranzul la fast food.