- Cantarețul Nelu Balașoiu se zbate intre viața și moarte, dupa ce a suferit un atac cerebral. Interpretul, in varsta de 71 de ani, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, iar acum se afla in stare critica, pe patul de spital.

- Till Lindemann (57 de ani), solistul trupei germane Rammstein, se afla la terapie intensiva. El a fost diagnosticat cu COVID-19, scrie BILD. Till Lindemann, solistul trupei germane rock Rammstein, in varsta de 57 de ani, a fost diagnosticat cu coronavirus. Acesta se afla la terapie intensiva, in stare…

- Un hotel din estul provinciei chineze Fujian s-a prabusit si aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub daramaturi sambata seara, transmit Xinhua, France Presse si Reuters, potrivit AGERPRES.Hotelul Xinjia, situat in orasul Quanzhou, s-a prabusit in jurul orei 19:30 (11:30 GMT) si aproximativ…

- Un nou pod rutier va fi construit pe drumul județean DJ 141 C, in comuna Cenade. Vechiul pod de peste valea Cenade, aflat intr-o stare tehnica „critica”, va fi demolat. Valoarea investiției este de peste 1,3 milioane de lei, fara TVA. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat depunerea…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este ''complet capabila'' sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse. China "este pe deplin increzatoare si capabila…

- Statele Unite au cerut ca joi sa aiba loc o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU pentru o prezentare de catre ginerele si consilierul presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, a planului de pace american pentru Orientul Mijlociu respins de palestinieni, au anuntat luni surse…

- Grav accident rutier intre Spataru și Costești. Din primele date, autoturismul condus de o șoferița de 26 de ani din Gheraseni, din direcția București catre Buzau, la ieșire din localitatea Costești, a intrat in coliziune cu autoturismul condus din sens opus de un bucureștean de 43 de ani. Accidentul…

- Diana Adama, o profesoara care traiește in China de 15 ani si, respectiv, de trei luni in Wuhan, a vorbit la CNN despre experiența traita in epicentrul focarului de coronavirus, scrie digi24.ro."M-am trezit cu un sentiment de disperare, de tristete, de furie.