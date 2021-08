Stiri pe aceeasi tema

- Dirjiorul maghiar Ivan Fischer și-a dat jos sacoul și a ramas intr-o camașa alba cu o gaura taiata in maneca, in timpul unui concert in aer liber susținut la Budapesta, informeaza Euronews, citat de HotNews.ro.In timp ce dirijorul a continuat sa iși fluture bagheta, un cadru medical aflat in apropierea…

- Guvernul Romaniei a lansat pe contul de Facebook un spot video de promovare a vaccinarii anti-COVID in randul copiilor. ”Copiii sunt și ei expuși la infectare și pot transmite COVID-19. Alege sa ii vaccinezi pe ai tai pentru a se bucura in siguranța de copilarie!” este textul care insoțește filmul.…

- Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgența care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum si activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. Potrivit actului normativ, pentru activitatea de administrare a vaccinului impotriva COVID-19…

- Au fost inregistrate 628 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 20 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 9 decese noi (14, cu o zi in urma), iar 167 pacienți sunt internați la ATI (153 anterior). Citește și Patru cazuri…

- Urmare a unui control efectuat de catre inspectorii DSP Alba la o societate comerciala din județ, care are ca obiect de activitate organizarea de tabere pentru copii, a fost aplicata o sancțiune contravenționala in cuantum de 10.000 de lei ( ART. 41 lit. c din HG 857/2011) pentru neexecutarea operațiunilor…

- A fost confirmat un caz nou COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), joi, 12 august. Cazul este in Aiud. In județul Alba, de la inceputul pandemiei, au fost confirmate 21.428 cazuri, 20.670 persoane vindecate, 713 decese. Miercuri,…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a concediat mai mult oficiali de rang inalt sub acuzatia ca ar fi responsabili de un „grav incident” legat de combaterea COVID-19, boala a carui prezenta in Coreea de Nord nu a fost recunoscuta pana acum de catre regimul de la Phenian, transmite AFP.

- Declarațiile liderului suprem de la Phenian reprezinta un semnal rar al gravitații crizei COVID in Coreea de Nord, care tot timpul a susținut ca nu a inregistrat nici macar un caz de infectare cu coronavirus. Admiterea unei crize ar putea sugera ca autoritațile nu mai pot gestiona situația și ca se…