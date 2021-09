Photo by Kelli Tungay on Unsplash O noua criza economica bate la ușa iar prețurile au inceput deja sa creasca intr-un ritm alarmant. Conform Bloomberg, prețul gazelor naturale este la un maxim istoric, ceea ce va influența sever intreaga populație a lumii, de la producatorii de ceramica din China și pana la patiserii de lux din Franța. Chiar daca nu ne dam seama inca, creșterea prețurilor la energie se va reflecta in cele mai nebanuite aspecte ale vieții. Cel mai apropiat eveniment afectat de venirea crizei este inceputul noului an școlar. Daca de obicei parinții investeau mulți bani in achiziția…