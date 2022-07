Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 30 iulie a.c., in jurul orei 20.30 politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arad au fost sesizati prin apel S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca intr un centru comercial, din municipiul Arad, o persoana ar fi cazut de la etajul 2.Potrivit IPJ Arad, la fata locului s au deplasat…

- Poliția a deschis o ancheta dupa ce un copil de aproape doi ani a cazut de la etaj in interiorul unui mall din municipiul Arad sambata seara, iar ranile suferite sunt foarte grave. Micuțul a fost transportat la un spital din Timisoara, relateaza Agerpres. Potrivit mai multor martori care au sunat la…

- Un copil de un an si patru luni este in stare grava, dupa ce a cazut, sambata seara, de la etajul 2 al mall-ului aflat pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Pacientul a fost transferat la Timisoara, fiind preluat de medicii Sectiei Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Branzeu”.

- Un copil in varsta de un an și patru luni este in stare grava, la spital, dupa ce a cazut de la al doilea etaj al unui complex comercial din Arad. Polițiștii anunța ca a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. De asemenea, anchetatorii spun…

- Numarul cazurilor de adulți și copii inecați au crescut dramatic odata cu venirea caldurii, iar avertismentele autoritaților par ca nu ajung la cetațeni. Un caz șocant a avut loc, ieri, in Dambovița, acolo unde un baiat de 9 ani s-a dus la scaldat impreuna cu tatal sau vitreg. Ca in toate cazurile similare,…

- Drama pe litoralul romanesc. Un moment de neatenție s-ar fi putut transforma intr-o tragedie, dupa ce un copil, in varsta de numai 2 ani a cazut de la etajul 2 sau 3 al unui hotel din Eforie Nord. Micuțul a fost gasit de un turist, in iarba.

- Un copil in varsta de un an și patru luni a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a prabușit de la fereastra unei locuințe situate la etajul patru. Micuțul a ajuns la spital in stare grava. Minorul din Petroșani a fost lasat nesupravegheat, iar intr-un moment de neatenție al parinților s-ar fi urcat pe…

- O femeie de 33 de ani si doi copii de 3 ani, respectiv 6 ani au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timisoara. Potrivit ISU Timis, in urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconstiente.La…