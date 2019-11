Copil dispărut Pecineaga. Căutări extinse. Participă 150 de polițiști, jandarmi, voluntari Copilul a disparut din localitatea Pecineaga, din județul Constanța. Dupa mai bine de 24 de ore de cautari, el nu a fost gasit. Polițiștii au verificat peste 40 de camere de supraveghere video, conform Mediafax, și au extins aria de cautare in localitațile Ovidiu, Harșova și Neptun. Peste 150 de polițiști și jandarmi, alaturi de voluntari, sunt implicați, duminica seara, in cautarea copilului disparut sambata din fața casei, din localitatea Pecineaga. La operațiune sunt folosite camerele de termoviziune ale Garzii de Coasta, trei caini de urma și un elicopter care survoleaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

