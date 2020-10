Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe variante de vacante de revelion pe zboruri charter de la Bucuresti sunt disponibile in oferta turoperatorului Paralela 45, incepand cu luna octombrie, in destinatii precum Egipt, Turcia si Grecia. Pachetele pornesc de la 388 de euro/persoana, cu toate taxele incluse, si au reduceri de pana…

- 665 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate vineri in Republica Moldova. Cifra este un nou record pentru tara vecina. Situatia cea mai grava este in capitala Chisinau, unde au fost confirmate in 24 de ore 329 de cazuri, potrivit Mediafax.Din numarul total de cazuri…

- Reprezentanții companiei aeriene Air Bucharest au anunțat ca vor fi reluate zborurile charter de la aeroportul din Sibiu spre Turcia și Egipt. Astfel, incepand cu data de 11 august, vor fi reluate zborurile spre Antalya, Turcia in zilele de marți și sambata, respectiv spre Hurghada, Egipt, incepand…

- VOUCHERE DE VACANTA 2020. "Legat de pachetele de servicii, e obligație legala ca agențiile sa fie asigurate. Teoretic, cei care au achiziționat pachete au aceasta siguranța, in cazul unei insolvențe, ei vor fi acoperiți de aceste asigurari. MINIVACANTA din august, ca si inexistenta. Foarte…

- CHIȘINAU, 31 iul - Sputnik. Numarul de cazuri zilnice de infectare cu noul coronavirus inregistreaza o creștere cu peste 22%. Asta dupa ce trei saptamani la rand a fost inregistrata o descreștere substanțiala a numarului cazurilor de imbolnaviri. Precizarea a fost facuta in cadrul conferinței de…

- Bulgaria este castigatoarea turismului in regiune, atragand jumatate din turistii care mergeau in Turcia sau Grecia cu reduceri pana la 30%. Mulți romani nu mai merg in vacanța in 2020 Bulgaria a atras, in ultimele doua luni, 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, deoarece…

- Turcia nu mai impune test negativ de coronavirus pentru turistii romani. Cand se vor relua zborurile. Turistii romani pot calatorii, din nou, in Turcia, fara a intra la izolare la intoarcere, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Vicepresedintele…