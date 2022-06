Copiii din Craiova se joacă în spaţii periculoase Locurile de joaca din tot orasul devin ruine, iar copiii nu prea mai au unde sa se joace. Dupa incercarea esuata a primariei de a gasi o firma care sa schimbe toate locurile de joaca din oras, acum este in derulare o noua licitatie, in urma careia, copiii din Craiova ar trebui sa aiba conditii decente de joaca. Pana atunci, insa, cel mai probabil, si aceasta vara se vor juca in aceleasi locuri de joaca mizere. Spatiile de joaca din Craiova nu mai sunt de multa vreme atractive pentru copii. Echipamente foarte putine sau care lipsesc, travertin distrus, tobogane sparte, leagane lipsa. Per total,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

